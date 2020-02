Fabien Galthié et son staff ont dû faire face à un bon nombre de forfaits depuis le début de la compétition. Le premier forfait en date, Anthony Étrillard, le talonneur de Toulon était initialement dans la liste des 42 joueurs pour préparer le Tournoi. Mais une fracture au péroné l'éloigne des terrains pour de nombreux mois et par la même occasion le contraint à déclarer forfait pour le XV de France.

Un talonneur averti en vaut deux, Camille Chat a renoncé aux deux premières journées du Tournoi en raison d'un problème musculaire contracté à l'entraînement. Pressenti pour être titulaire avec le talonneur du Racing 92, Dorian Aldegheri a déclaré forfait avant même le début du 6 Nations. Une blessure au genou lors du match Toulouse-Gloucester l'écarte du terrain pour toute la durée du Tournoi mais il devrait être de retour avant la fin de saison avec son club Rouge et Noir. C'est Wilfried Hounkpatin qui l'a remplacé dans le groupe France, mais le pilier castrais, blessé aux côtes, a renoncé à la préparation du match contre l'Angleterre.

14 forfaits depuis le début du Tournoi

L'un des atouts majeurs de l'attaque des Bleus, Damian Penaud a dû renoncer aux deux premières journées à cause d'une blessure au mollet. Touché lors du captain run avant le "Crunch", il a laissé sa place à Vincent Rattez. Titulaire contre l'Angleterre et l'Italie, l'ailier rochelais s'est blessé gravement lors du dernier match. Une fracture du péroné va l'écarter des terrains jusqu'à la fin du Tournoi et quelques semaines après. Tout nouveau Bleu dans la liste des 42 pour préparer la première rencontre dans le Tournoi, Kylan Hamdaoui a déclaré forfait en raison d'une commotion lors de son dernier match avec le Stade Français.

Blessé à la cuisse et dernier clermontois dans le groupe, Alexandre Fischer n'a pas participé au Tournoi et ne sera pas de la partie pour le reste de la compétition. Titulaire contre l'Angleterre et touché au triceps, Virimi Vakatawa n'a pas joué le deuxième match des Bleus mais sera de retour pour la rencontre face au pays de Galles.

Pour préparer le match contre le XV du poireau, les Bleus doivent faire face à une vague de forfaits, la 15e journée de Top 14 n'a pas épargné les joueurs. Si Baptiste Couilloud a été écarté en raison d'une maladie et pour ne pas la transmettre à tout le groupe. Cyril Cazeaux, doit lui renoncer pour le reste du Tournoi a cause d'une blessure à la cheville droite. Julien Hériteau, Lester Étien et Sekou Macalou sont forfaits pour préparer la rencontre en terres galloises.

Malgré des résultats enthousiasmants, Fabien Galthié doit se sentir... malchanceux après toutes ces péripéties dans son groupe.