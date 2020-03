Penaud avait raté les trois premières victoires françaises en raison d'une blessure au mollet gauche tandis que Poirot est entré en jeu contre l'Angleterre (24-17) et l'Italie (35-22) avant de disparaître du groupe qui a battu le pays de Galles (27-23), il y a quinze jours à Cardiff. "Nous avons une totale confiance en Jefferson Poirot pour nous accompagner et porter le numéro 1 dimanche à Édimbourg", a déclaré Galthié, soulignant "l'expérience" du pilier en conférence de presse au centre national du rugby à Marcoussis, au côté du manager des Bleus Raphaël Ibanez.

Comme annoncé jeudi, Teddy Thomas, qui avait pourtant débuté les trois premiers matches du XV de France, ne fera pas le voyage en Écosse, remplacé par Penaud dans le XV. "Il n'y a pas de sanction en équipe de France, le mot n'existe pas", a cependant répondu Galthié, "il y a une émulation". Si Thomas est remis à disposition de son club du Racing 92, "il fait toujours partie du groupe France, des 42", a ajouté le sélectionneur.

Au total, seul cinq joueurs (Poirot, Dupont, Ntamack, Fickou, Penaud) étaient déjà titulaires il y a un an, lors de la victoire au Stade de France contre le XV du Chardon (27-10), dans le Tournoi 2019. Cette année, la France est la seule équipe encore en lice pour le Grand Chelem après ses trois victoires et avant les deux dernières confrontations contre l'Ecosse dimanche à 16h00 et contre l'Irlande le 14 mars au stade de France.

Le XV de départ des Bleus : 15. Bouthier ; 14. Penaud, 13. Vakatawa, 12. Vincent, 11. Fickou ; 10. Ntamack, 9. Dupont ; 7. Ollivon (cap), 8. Alldritt, 6. Cros ; 5. Willemse, 4. Le Roux ; 3. Haouas, 2. Marchand, 1. Poirot

Les remplaçants : 16. Chat, 17. Gros, 18. Bamba, 19. Taofifenua, 20. Cretin, 21. Serin, 22. Jalibert, 23. Ramos.