"On n'a pas de regrets", a expliqué le capitaine de l'Irlande, Jonathan Sexton, après la défaite face à la France (35-27), alors que les Bleus ont su résister à la pression irlandaise après avoir été réduits à quatorze par le carton jaune reçu par Anthony Boutier. "On n'a pas de regrets: ils ont pris un carton jaune et pendant dix minutes, on a décidé de tenter le coup. On aurait dû en mettre deux", a confié le demi d'ouverture irlandais.

"On aurait pu prendre trois points et passer devant. On savait qu'on devait gagner avec plus de six points d'avance ou essayer de marquer quatre essais donc on essayait de les mettre sous pression", a ajouté Sexton. Les Irlandais ont marqué un essai après neuf minutes en supériorité numérique, par le première ligne Cian Healy (19e) pour sa centième sélection, mais ont fini par s'incliner face au XV de France, qui termine deuxième derrière l'Angleterre, vainqueur de son premier Tournoi des six nations depuis 2017.

L'Irlande termine troisième de la compétition, arrêtée en mars par la pandémie. "On savait que les Français, avec les joueurs qu'ils ont, peuvent marquer un essai à partir de rien. C'est un peu comme jouer les All Blacks: ils ont cette mentalité de marquer à tout prix. Des fois, ça marche. D'autres, non", a poursuivi le vétéran de 35 ans.