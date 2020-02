La charnière est rarement surprenante pour un match de l'Irlande. Les puristes se souviendront de l'emblematique charnière Peter Stringer - Ronan O'Gara. Toujours soucieux de proposer un jeu clair et bien huilée, l'Irlande n'aura pas mis longtemps à retrouver une charnière aussi performante sur une longue durée. La réception du Pays de Galles va marquer la 58e association entre Murray et Sexton. Tout à commencer le 27 août 2011 sur la pelouse de l'Aviva Stadium. L'Irlande reçoit l'Angleterre en préparation de la Coupe du Monde 2011 en Nouvelle-Zélande. Une défaite certes sur le score de 20 à 9 mais le public va découvrir pour la première fois la charnière Conor Murray - Jonathan Sexton. Les deux joueurs vont rentrer en même temps, à la 62e minute de jeu, en lieu et place d'Eoin Reddan et de Ronan O'Gara. Très vite, dès le Tournoi 2012, le sélectionneur Declan Kidney va lancer les deux hommes dans le grand bain. Et le pari est un succès.

Une machine réglée au millimètre

Malgré des débuts assez moyens, Sexton et Murray vont vite prendrent une tout autre dimension. Les deux joueurs ne sont pas étrangers aux victoires dans le Tournoi 2014 et 2015. Avec ce lien parfait entre avants et trois quarts que représente cette charnière, l'Irlande va se mettre en mode rouleau compresseur. La justesse technique et le pied millimétré de Jonny Sexton couplés au talent et à la maîtrise parfaite de Conor Murray vont sublimer l'Irlande. Cependant, lorsque l'un des deux joueurs n'est pas présent, l'impression d'une machine un peu déraillée fait surface. C'est peut-être ce risque qui laisse sur le banc le talentueux John Cooney. Très bon lors de ses entrées et auteur d'un bon début de saison avec l'Ulster, le demi de mêlée devra renverser des montagnes pour interrompre cette association de toujours et prendre la place de Murray.

Alors que Stringer et O'Gara jouaient pour la même province, à savoir le Munster, Murray et Sexton, eux, ne se côtoyent qu'une équipe nationale, l'un étant au Munster, l'autre au Leinster, preuve du talent et de l'adaptation que ces deux joueurs détiennent. Une 58e association ce samedi mais le record est encore loin. Celui-ci est détenu par la paire George Gregan - Stephan Larkham avec 89 associations.

Par Kenny Ramoussin et Thibaud Gouazé