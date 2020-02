Cela faisait preque deux ans que les Gallois n’avaient pas perdu dans le Tournoi ! Il fallait en effet remonter au 24 février 2018 pour trouver trace d’un revers du tenant du titre, auteur d’un Grand Chelem en 2019, et c’était déjà sur cette pelouse de l’Aviva Stadium… Les Irlandais ont ainsi livré une solide performance, rassurante notamment après la victoire poussive face à l’Écosse, et ce grâce à une détermination incarnée par le travail de sa charnière Murray-Sexton, et la puissance de ses avants qui ont marqué leurs adversaires. Élu homme du match, le troisième ligne CJ Stander incarne parfaitement cette envie.

S’il a écopé d’un carton jaune en toute fin de rencontre (79’), il fut malgré tout présent dans les zones de contact et fut un leader par l’exemple. Mais l’on retiendra surtout cette persévérance face à une défense pourtant courageuse du Pays de Galles mais qui n’a pas tenu sur la durée, au regard par exemple de la prestation en mêlée fermée. La conquête a été bousculée, et c’est un XV du Poireau qui s’est alors retrouvé bridé, trop discret sur le plan offensif. L’essai de Tomos Williams en est la preuve, d’une combinaison avec Dan Biggar et Alun Wyn Jones sur leur première offensive (27', 5-7). Cette conclusion ne sera imitée qu’après la sirène par Justin Tipuric sur un ballon porté (80’+2, 24-14).

Le point de bonus pour l’Irlande

Pour construire ce succès marquant, le XV du Trèfle s’est appuyé sur un jeu plus enrichi et a parfaitement géré les conditions climatiques pour tirer profit du vent. Jordan Larmour ouvre le bal d’un festival au milieu de cinq adversaires, après un ruck et une libération rapide (19’). La puissance, c’est aussi la base de la finition de Tadhg Furlong dans la continuité d’une mêlée (32’). Josh van der Flier se met quant à lui en évidence sur un ballon porté (47’) et c’est Andrew Conway qui valide le point de bonus en fin de rencontre, sur une offensive en première main derrière une mêlée et après un renversement bien mené (75’).

Le staff de l’équipe de France s’est ainsi vu offrir quelques idées intéressantes en vue du prochain déplacement des Bleus au Principality Stadium, car privée de ballons et incapable d’exister sur le plan offensif, l’équipe de Wayne Pivac a failli, à l’image de sa charnière Williams-Biggar.