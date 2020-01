Fiche Technique

Sélectionneur : Wayne Pivac (NZL, depuis fin 2019)

Capitaine : Alun Wyn Jones (34 ans, 134 sélections, deuxième ligne, Ospreys)

Palmarès : 27 victoires non partagées et 12 Grands Chelems (1908, 1909, 1911, 1950, 1952, 1971, 1976, 1978, 2005, 2008, 2012, 2019)

Tournoi 2019 : 1er (5 victoires)

Le contexte

Tenant du titre, le pays de Galles repart à la conquête du Tournoi après une Coupe du monde 2019 réussie au Japon (défaite en demi-finale face à l'Afrique du Sud). L'ancien sélectionneur (2007-2019) Warren Gatland, grand architecte du redressement du XV du Poireau, a notamment gagné quatre fois le Tournoi, réussissant trois Grand Chelem (2008, 2012 et 2019).

Son successseur, également néo-zélandais (Wayne Pivac), a choisi de s'appuyer sur les cadres comme le 2e ligne et capitaine Alun Wyn Jones. Il peut également compter sur l'ailier Josh Adams et la pépite de 18 ans Louis Rees-Zammit, à l'aile aussi, mais pas sur l'ouvreur Gareth Anscombe, blessé de longue durée. Les Gallois commencent le Tournoi contre l'Italie samedi. Ils iront ensuite en Irlande, recevront la France, rendront visite à l'Angleterre et accueilleront l'Ecosse.

Le joueur à suivre : la nouvelle pépite Louis Rees-Zammit

À 18 ans, l'ailier est une des sensations de ce début de saison en Angleterre. Au visage encore poupin, l'ailier de Gloucester est devenu cette saison le plus jeune joueur à inscrire un triplé en championnat d'Angleterre, contre Northampton. Elancé (1,91 m), vif et bondissant, Rees-Zammit a inscrit dix essais en douze matches. Il fêtera dimanche 2 février ses 19 ans, prétexte supplémentaire pour s'offrir, la veille, un cadeau en cas de première sélection contre l'Italie.

L'objectif : la victoire

Sur de solides fondations, le nouvel entraîneur en chef Pivac visera la victoire finale. Même si le Grand Chelem semble plus compliqué que l'an dernier, notamment au regard des deux déplacements périlleux en Irlande et en Angleterre, les Gallois n'en restent pas moins de grands favoris. En cas de succès, ils égaleraient le record de victoires non partagées détenu par les Anglais avec 28 unités.

Le XV probable

Halfpenny - Rees-Zammit, Tompkins, Parkes, Adams - (o) Biggar, (m) G. Davies - Tipuric, Moriarty, Wainwright - A. W. Jones (cap.), Ball - Lewis, Owens, W. Jones