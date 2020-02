C'était le 5 février 2012 à l'Aviva Stadium, soit 8 ans jour pour jour. Cette date marque la dernière victoire du Pays de Galles en terre irlandaise. Aux termes d'un match âpre et indécis, les gallois remportent le match au nez et à la barbe de valeureux irlandais (23-21). De cette rencontre, seul quatre joueurs sont encore présents pour le match de samedi : Ken Owens, Justin Tipuric, George North et Leigh Halfpenny. Les deux trois-quarts ont eu un rôle prépondérant dans la victoire du XV du Poireau. Auteur d'une splendide percée à la 55e que Jonathan Davies conclura et de l'essai qui aurait pu être victorieux à la 75e, North éclabousse encore la rencontre de son talent. Malheureusement pour les Gallois, la transformation en coin d'Halfpenny passe légèrement à droite des perches, le XV du Trèfle reste devant 21-20. On pense alors que les locaux vont contenir les ardeurs de leurs adversaires mais c'est sans compter sur une grossière faute de Stephen Ferris qui donne la possibilité au 15 Gallois de se racheter et d'offrir la victoire aux siens... Il règle la mire et passe la pénalité de la gagne. Un magnifique souvenir pour les hommes vêtus de rouge qui ne se sont imposés que trois fois en Irlande depuis l'instauration du Tournoi des 6 Nations.

Heaslip, Ryan et Best face à Halfpenny en 2012 (Irlande-Pays De Galles)Icon Sport

Quatre joueurs devenus majeurs

Si en 2012, ils faisaient office de belles promesses pour le rugby gallois, en ayant déjà tous débutés pour leur pays avec une moyenne de 12 sélections avec leur équipe nationale, les quatre joueurs ont pris une tout autre dimension après ce match. 75 c'est le nombre moyen de capes qu'ils ont pu honorer depuis. Excepté Halfpenny, ils ont tous pris part au fameux match contre les Français en quart de finale de la dernière coupe du monde, preuve de leur incroyable longévité au plus haut niveau.

Également titulaires lors de la victoire inaugurale contre l'Italie (42-0), ils ont encore livré une grande prestation, notamment défensive, avec 42 plaquages réussis pour un seul manqué. Il est probable que le nouveau sélectionneur gallois Wayne Pivac décide de les reconduire ce week-end en espérant un dénouement aussi heureux que celui du 5 février 2012.

Par Thibaud Gouazé