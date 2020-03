Le niveau international n’est pas le Top 14 a-t-on coutume de dire notamment au niveau de l’intensité. Mais ce dimanche après-midi, les Français se sont aperçus qu’en termes de discipline aussi, ce n’est pas la même chose. Ce qui passe en championnat, n’est pas recevable dans le Tournoi des 6 Nations. Un coup de poing, franc, même s’il ne fait pas de dégât, c’est carton rouge ! Le Montpelliérain, Mohamed Haouas n’aurait jamais dû se venger tout seul et par un tel geste de son altercation avec Jamie Ritchie. L’arbitre néo-zélandais Paul Williams n’avait pas d’autres solutions que de l’exclure définitivement dès la 37e minute. Surtout que pendant la première demi-heure, les partenaires du pilier droit français ont complètement raté leur entame dans l’engagement et tactiquement et s’étaient aussi montrés très indisciplinés. Un carton jaune, un carton rouge et six pénalités concédées plus un coup franc en moins de trente minutes (11 pénalités, deux coups francs au finale). Sans compter les pertes de balles et les en-avants !

« On s’est rendu le match compliqué et quand vous passez 55 minutes à quatorze à ce niveau-là, ce n’est pas facile », analysait à chaud chez nos confrères de France 2 le sélectionneur Fabien Galthié calmement. Peut-être avait-il perçu dès la pause, que la messe était dite même si ses joueurs n’étaient qu’à moins sept points au tableau d’affichage. Sauf qu’au très haut niveau, évolué en infériorité numérique, qui plus est en étant pénalisé plus que l’adversaire, est souvent pour ne pas dire tout le temps rédhibitoire.

Ces Bleus sont encore en phase d’apprentissage, et ce match à défaut d’être une défaite encourageante, devra leur servir d’apprentissage. Pragmatiques jusqu’alors, les Bleus ont payé pour voir que dès lors que l’on sort du cadre défi et légale, il n’y a point de salut.