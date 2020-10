Comment abordez-vous ce match face à l'Irlande ?

On a l'opportunité de gagner notre première compétition, c'est important. Mais il nous faut surtout rester réguliers dans nos performances. On est une équipe jeune, encore en construction.

Virimi Vakatawa, le trois-quarts centre de l'équipe de France, est actuellement irrésistible. Est-ce aussi votre avis ?

On connaît tous les qualités de Virimi. Moi le premier, qui l'ai entraîné au Racing pendant de longues années. Mais dans cette équipe de France, il a aussi la chance d'avoir autour de lui des joueurs qui abattent un travail colossal, dans l'ombre, pour lui permettre de réaliser des fulgurances. C'est donc l'ensemble du groupe qui est à mettre en avant. […] On a, dans cette équipe de France, plusieurs joueurs que beaucoup d'autres nations aimeraient avoir chez elles. Nous devons nous appuyer sur ces joueurs-là pour faire grandir les autres. A l'époque où Dan Carter était au Racing, on disait souvent que les autres, autour, étaient meilleurs de 20 % quand il était sur la pelouse. Le but, c'est que nos talents de l'équipe de France fassent un jour la même chose avec ceux qui les entourent.

Mercredi soir, Arthur Retière portait le chasuble des titulaires. Quelle opinion avez-vous de lui ?

Arthur, c'est l'un des meilleurs marqueurs du championnat. Il a des appuis, est insaisissable au contact et a un fort tempérament qui lui permet d'enchaîner les tâches, dans le combat et les rucks.

Au Stade de France, les Irlandais aligneront la charnière Sexton-Murray, la plus cappée du rugby international. Est-ce une menace ?

Bien sur. On connaît tous la qualité de ces deux joueurs. Pour nous, le but est aussi d'arriver un jour, avec Romain (Ntamack) et Antoine (Dupont) à cette stabilité là. Il y aura en tout cas, samedi soir, un beau duel de charnières. Deux charnières aux profils très différents.