Italie - Écosse

Ces deux équipes n'ont toujours pas de victoire dans cette édition 2020. L'Italie a tout de même montré un beau visage contre la France lors de la 2ème journée au Stade de France, avec de beaux enchaînements et notamment 3 essais inscrits. Mais la bande à Franco Smith cherche toujours sa première victoire dans ce Tournoi pour éviter une nouvelle cuillère de bois. L'Écosse se déplace au Stadio Olympico pour tenter de concrétiser enfin les belles prestations lors des deux premières journées. Contre le pays de Galles et l'Angleterre, les joueurs de Gregor Townsend n'avaient pas démérité, mais ils s'étaient finalement inclinés. Cette rencontre pourraient déterminer quelle équipe finira à la dernière place du 6 Nations.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2151 vote(s) Italie Match nul Écosse

Notre pronostic : Victoire de l'Écosse, Bonus défensif de l'Italie

Pays de Galles - France

L'un des chocs de cette 3ème journée entre deux équipes qui jouent les premiers rôles de cette compétition. Le Pays de Galles version Wayne Pivac avait démarré le Tournoi tambour avec une victoire et un bonus offensif dès la première rencontre. Mais contre l'Irlande, Justin Tipuric et ses coéquipiers ont perdu de 10 points face à un XV du Trèfle précis et efficace. de l'autre côté, le XV de France est leader de ce Tournoi après deux journées convaincantes et enthousiasmantes. Mais les joueurs de Fabien Galthié ont un match décisif et un tournant dans cette compétition dans un stade acquis à la cause du XV du Poireau. Une rencontre qui pourrait s'avérer être un véritable test pour ce nouveau XV de France, en cas de victoire la bande à Charles Ollivon pourrait jouer la victoire finale dans le Tournoi.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2419 vote(s) Pays de Galles Match nul France

Notre pronostic : Victoire de la France, Bonus défensif du pays de Galles

Angleterre - Irlande

Les deux équipes restent sur une victoire lors de la dernière journée mais l'Angleterre et l'Irlande n'ont pas eu les mêmes débuts. L'équipe d'Eddie Jones a commencé le Tournoi par une défaite au Stade de France dans une rencontre où les joueurs d'outre-Manche n'avaient pas trouvé de réelles façons de prendre l'avantage. En déplacement en Écosse il y a deux semaines, les Anglais ont réussi à remporter un match dans des conditions dantesques. L'Irlande reste, quant à elle, invaincue depuis le début de la compétition avec deux victoires à domicile et un bonus offensif en poche. Andy Farrell et son équipe se déplace à Twickenham pour tenter de jouer la victoire de ce Tournoi 2020 et un possible Grand Chelem.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2146 vote(s) Angleterre Match nul Irlande

Notre pronostic : Victoire de l'Angleterre

Par Bastien Rodrigues