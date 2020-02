Une éternité que le XV d'Italie n'a pas réussi à enlever un match dans le tournoi des 6 Nations. Il faut remonter au 28 février 2015 pour retrouver la trace d'une victoire des Transalpins. Ce jour-là les joueurs italiens ont été auteurs d'un match sérieux et solide, réussissant à gagner en terres écossaises sur le score final de 22-19. Malgré un début de match catastrophique, avec un 10-0 en faveur du XV du Chardon dès la 8e minute de jeu, Sergio Parisse et les siens ont réussi à se remobiliser, cette fois-ci. C'est en toute fin de match que le score a basculé en leur faveur. Après un maul écroulé à quelques mètres de l'en-but écossais, l'arbitre du jour George Clancy n'hésite pas et siffle un essai de pénalité qui s'est avéré victorieux pour le XV italien.

Ce souvenir mémorable commence à se faire vieux dans la tête des supporters, depuis ce jour, ils ont disputé 23 matchs dans la compétition pour autant de défaites... Ces 23 combats se sont souvent soldés par des KO côté Italien. La défaite à domicile 63-10 en 2017 contre l'Irlande en est la parfaite illustration. C'est surtout défensivement qu'ils ont énormément souffert sur cette période avec une moyenne de 40 points encaissés par match !

Tournoi des 6 Nations - Sergio Parisse (Italie) victorieux avec les siens en Écosse le 28 février 2015Icon Sport

Franco Smith, un sauveur espéré par toute une nation

Avant son départ à Bordeaux, Jacques Brunel a enchaîné 7 revers consécutifs dans le Tournoi. Conor O'Shea, qui avait pour but de redresser la barre du navire italien alors en perdition, a failli à sa mission : 15 défaites en 15 rencontres. Une nouvelle ère s'ouvre alors pour le rugby italien avec une génération douée et prometteuse. C'est Franco Smith qui se retrouve en charge de cette équipe afin de lui sortir la tête de l'eau. Son aventure a, pour le coup, démarré de la plus mauvaise des manières avec une raclée subie au Pays de Galles 42-0 pour son baptême du feu. Jamais, dans leur histoire, ils n'avaient connu telle série noire.

Tournoi des 6 Nations 2020 - Franco Smith (sélectionneur de l'Italie)Icon Sport

Alors qu'ils s'apprêtent à affronter un XV de France revigoré par sa victoire contre les Anglais, les Transalpins espèrent secrètement pouvoir inverser la tendance sous la houlette de l'ambitieux Franco Smith.