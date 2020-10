L'Irlande est actuellement 4e au classement du Tournoi avec 4 points de retard sur l'Angleterre et la France, mais le XV du trèfle a deux rencontres à jouer contre une seule pour ses rivaux. La compétition avait été suspendue en mars en raison de la pandémie de Covid-19. Emmenés par leur capitaine Johnny Sexton, les six nouveaux sont le deuxième ligne Ryan Baird, le pilier Ed Byrne, le flanker Will Connors, le centre Shane Daly, l'ailier Hugo Keenan et le demi de mêlée Jamison Gibson-Park.

"Nous avons deux compétitions à disputer lors des mois à venir mais nous allons d'abord nous concentrer pour bien finir le Tournoi des 6 Nations", a commenté le sélectionneur. Après le Tournoi, l'Irlande prendra part au tournoi international d'automne où elle affrontera en novembre le Pays de Galles, l'Angleterre puis la Géorgie, avant un match de classement le 5 décembre.

Le squad de l'Irlande

Avant (19) : Ryan Baird (Leinster), Finlay Bealham (Connacht), Tadhg Beirne (Munster), Ed Byrne (Leinster), Will Connors (Leinster), Jack Conan (Leinster), Caelan Doris (Leinster), Cian Healy (Leinster), Dave Heffernan (Connacht), Iain Henderson (Ulster), Rob Herring (Ulster), Ronan Kelleher (Leinster), Peter O'Mahony (Munster), Andrew Porter (Leinster), Quinn Roux (Connacht), James Ryan (Leinster), John Ryan (Munster), CJ Stander (Munster), Josh van der Flier (Leinster)

Arrières (16) : Bundee Aki (Connacht), Ross Byrne (Leinster), Jack Carty (Connacht), Andrew Conway (Munster), Shane Daly (Munster), Chris Farrell (Munster), Jamison Gibson-Park (Leinster), Robbie Henshaw (Leinster), Hugo Keenan (Leinster), Jordan Larmour (Leinster), Kieran Marmion (Connacht), Stuart McCloskey (Ulster), Conor Murray (Munster), Garry Ringrose (Leinster), Jonathan Sexton (Leinster), Jacob Stockdale (Ulster)