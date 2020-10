Ringrose (25 ans, 29 sélections) s'est cassé la mâchoire lors de la première période de la déculottée infligée par le XV du Trèfle à l'Italie (50-17) samedi "et sera absent pour le reste de la fenêtre internationale", a indiqué l'IRFU. Le centre du Leinster est un joueur-clé de l'Irlande et a déjà manqué les matches face à l'Angleterre et au pays de Galles en début d'année en raison d'une blessure à un pouce. Le demi de mêlée de l'Ulster John Cooney (30 ans, 11 sélections) a été rappelé pour couvrir une possible absence de Jamison Gibson (28 ans, 1 sélection), touché aux ischio-jambiers.

Le polyvalent Keith Earls (33 ans, 84 sélections), blessé au dos, a fini sa rééducation et une décision sera prise dans les prochains jours, a ajouté la Fédération irlandaise. Les Irlandais doivent affronter la France samedi au Stade de France en match en retard de la cinquième et dernière journée du Tournoi des six nations 2020, arrêté en mars par la pandémie.