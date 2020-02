Convenez que l'emballage est séduisant. Cette fois-ci, la sélection possède enfin à sa tête le "meilleur technicien du pays", puisque c'est ainsi que le qualifient ses pairs et les joueurs qu'il n'a pas encore envoyés en maison de repos. De fait, le XV de France de Fabien Galthié présente bien, rassure les grands sponsors fédéraux et multiplie les éléments de langage, nous signifiant que l'âge martial où le Goret Saint-André incitait ses troufions à "sortir le casque à pointe", l'époque où Bernie Laporte jurait que "le rugby, c'est juste pousser en mêlée et sauter en touche", est bel et bien révolu.

Avec Galthié et son bras droit, Raphaël Ibanez, on a aujourd'hui basculé vers une communication moins "rrrubyy", plus intello, plus châtié et, si l'on ne comprend pas toujours à quoi ils font référence avec "la flèche du temps", "le pacte moral" ou le "chemin commun", on remercie néanmoins le ciel qu'un tel déchaînement d'idées n'aient pas encore rendu sourds ceux qui en usent. Mais voilà : passé le chic du packaging, on a tous soif de rugby. Place aux actes, nom d'une Reine ! Et si cette équipe de France de bizuts, entraînée par une armée d'experts et jouissant d'un confort de préparation jamais atteint jusqu'ici, est réellement capable de mettre un terme aux incessants bavardages d'Eddie Jones (il promettait cette semaine encore de régler le sort de la bleusaille de Galthié par la "voie brutale", rien que ça...), elle nous comblera d'aise.

Doit-on y croire ? A l'hiver 2020, la Rose reste évidemment supérieure à cette équipe de France en culottes courtes, au sein de laquelle Gaël Fickou (25 ans et 50 sélections) sera le joueur le plus expérimenté. Mais, puisque nos confrères britanniques assuraient cette semaine encore que le "dossier Saracens" avait ouvert le groupe anglais en deux, on veut bien s'accrocher à ce "british gossip"* comme à un heureux présage, un encouragement sans lequel on se demande bien comment la bleusaille aurait pu venir à bout du problème. Hé quoi ? A quelques heures du coup d'envoi, on ne sait toujours pas si les paris de Galthié seront payants ou suicidaires.

Après tout, on a du mal à imaginer le néo-cappé Anthony Bouthier, arrière d'une équipe de Pro D2 il y a deux ans, répondre avec aplomb lorsque Eliott Daly et Owen Farrell tenteront de le "promener" comme ils le firent l'an passé à Twickenham, avec Yoann Huget. Va-t-il oser diriger, déplacer, commander le triangle du fond ? Et dans la cage, alors ? Que peut-on espérer de Paul Willemse ? Si le Montpelliérain, d'un poids équivalent à celui du grand "Vahaa", répondra vraisemblablement aux attentes en mêlée fermée et sur les mauls pénétrants, on s'interroge en revanche sur sa capacité réelle à survivre plus de vingt minutes au niveau international. A ce titre, ces cinq premières sélections ne furent pas de franches réussites...

Au crépuscule de la Coupe du monde, le désir de Galthié était donc de rendre au pack tricolore la dangerosité qui fut la sienne jusqu'à l'hiver 2010, date à laquelle il offrit au rugby français le dernier grand chelem de son histoire à la faveur d'un centre de 120 kg (Mathieu Bastareaud) et, surtout, d'une mêlée qui concasse. Si le sélectionneur y parvient, la ligne de trois-quarts tricolore, sans équivalent en Europe, pourrait enfin devenir une arme de destruction massive. S'il échoue, nous voici une nouvelle fois suspendus aux exploits individuels de Teddy Thomas Virimi, Vakatawa ou Antoine Dupont. C'est peu et beaucoup à la fois...

* rumeur britannique