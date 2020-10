La cinquième et dernière journée du Tournoi des 6 Nations 2020 a débuté par un petit exploit, ce samedi après-midi au Parc y Scarlets de Llanelli. L’Écosse s’est imposé sur le sol gallois, 14 à 10, une première depuis plus de dix-huit ans. Dominateurs, les coéquipiers de Stuart Hogg ont eu le dernier mot. C’est pourtant le pilier gauche Rhys Carré qui avait inscrit le premier essai de la rencontre (32e) contre le cours du jeu en première période. Mais les joueurs de Wayne Pivac n’ont pas trouvé les ressources pour préserver leur avance, et ont finalement cédé face aux velléités offensives de leurs adversaires.

Malgré de nombreux turnovers subis, les Écossais ont trouvé l’en-but sur groupé-pénétrant et par l’intermédiaire de Stuart McInally (62e). Dans l’incapacité de mettre à mal la défense adverse, le XV du Poireau encaisse une cinquième défaite consécutive, une semaine après avoir subi la loi des Bleus au stade de France. De son côté, l’Écosse enregistre une quatrième victoire de rang et termine son Tournoi 2020 avec un bilan positif (3 victoires, 2 défaites).

Les tenants du titre en pleine crise

Le pays de Galles n’y arrive plus. Punis par le XV de France samedi dernier, les coéquipiers d’Alun Wyn Jones ont encaissé une nouvelle défaite cet après-midi. Alors qu’il fêtait son 149e match international, un record, le capitaine des Dragons rouges a assisté, impuissant, à la déroute de son équipe face à des Écossais décomplexés. Tenants du titre, les Gallois plongent dans la crise après cette cinquième défaite de rang. Hormis un essai opportuniste inscrit en fin de première période, les joueurs de Wayne Pivac n’ont montré aucun projet de jeu cohérent et décisif. Malgré une défense sur la ligne plutôt solide, l’indiscipline (15 pénalités encaissées) a plombé les vainqueurs du Tournoi des 6 Nations 2019 ce samedi.

En face, l’Écosse a surfé sur sa dynamique positive et n’a pas hésité à prendre le jeu à son compte. Porté par son redoutable flanker Jamie Ritchie, le XV du Chardon a aussi fait la différence grâce à son banc, le talonneur Stuart McInally en tête. Avec ce succès, le troisième de la compétition après ceux contre l’Italie et la France en mars dernier, l’Écosse marque les esprits. De son côté, le pays de Galles devra digérer sa cinquième place, avec seulement une victoire au compteur dans cette édition. Sa plus mauvaise performance dans le tournoi depuis 2007.