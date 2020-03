Irlande - Italie

Le match Irlande-Italie a été reporté à cause du Coronavirus. Les deux équipes ne pourront pas s'affronter ce week-end. De même pour l'ensemble des matchs Italie-Angleterrre prévus le week-end prochain qui sont reportés à leur tour.

Angleterre - Pays de Galles

Après être tombés en ouverture du Tournoi au Stade de France, les Anglais se sont bien repris en gagnant en Écosse dans des conditions dantesques, avant de s'imposer avec autorité contre l'Irlande (24-12). En cas de faux-pas des Bleus sur l'un des deux derniers matchs, le XV de la Rose pourrait bien leur ravir le titre à la faveur d'un dernier match reporté en Italie. Voilà pourquoi s'imposer face à un Pays de Galles déjà distancé, et qui reste sur une grande désillusion face au XV de France, est une première étape capitale pour la bande d'Eddie Jones. Les deux équipes enregistrent aussi plusieurs retours de blessures : Wilson et Watson côté Anglais, Williams et Navidi pour les Gallois. Ça va chauffer à Twickenham !

Quel est votre pronostic ? Sondage 6835 vote(s) Angleterre Match nul Pays de Galles

Notre pronostic : victoire d'Angleterre

Écosse - France

Le XV de France n'a pas perdu un seul match depuis le début de l'édition 2020 du Tournoi des 6 Nations. Pour rêver encore plus d'un grand chelem, il faudra s'imposer en Écosse, qui est en quête d'un succès de marque dans cette compétition. Après avoir remporté difficilement son match contre l'Italie, vont essayer de montrer un autre visage face aux hommes de Fabien Galthié. Quant aux Bleus ils vont chercher à surfer sur leur leurs bonnes performances.

Quel est votre pronostic ? Sondage 7251 vote(s) Écosse Match nul France

Notre pronostic : victoire de la France, point de bonus défensif pour l'Écosse