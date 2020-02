Rien ne semblait pouvoir faire trembler l'Irlande cet après-midi à Dublin et les Gallois l'ont appris à leur dépens. Une sérénité retrouvé côté XV du Tréfle comparé au match du week-end dernier contre l'Écosse. Et cette sérénité a été symbolisée par l'arrière-garde irlandaise. On aurait pu citer Andrew Conway, l'ailier du Munster auteur d'un essai en fin de match. Mais c'est son compère à l'arrière Jordan Larmour qui a été bien en vue.

L'arrière ou ailier du Leinster a été le symbole de la domination sans équivoque de son équipe durant la première mi-temps malgré le score serré à la pause. C'est d'ailleurs Larmour qui marque le premier essai du match et qui débloque la situation. Servi à une dizaine de mètres de la ligne, Larmour se sert de ses forces, son explosivité et ses crochets. Le joueur de 22 ans se débarrasse de Tompkins, Tomos Williams et des derniers défenseurs restants pour franchir la ligne. Une capacité à se dégager des plaquages qui n'est pas nouvelle chez celui qui est encore un "espoir" du rugby irlandais vu son jeune âge. Larmour a aussi bien couvert le fond du terrain, anticipant les jeux au pied des Biggar et consort.

103 mètres balle en main

Relanceur, protecteur mais aussi passeur avec le décalage parfait en fin de match pour l'essai d'Andrew Conway. Et ce sont justement ses courses sans ballons qui ont déstabilisé la défense galloise, pourtant performante, et créer les surnombres irlandais. Avec ou sans ballons, Larmour s'est donc sublimé. Avec 103 mètres parcourus balle en main, plus que n'importe quel autre joueur sur la pelouse, l'arrière a prouvé ses qualités de relanceur hors pair. Et ses crochets lui ont permis de casser plusieurs plaquages durant le match. Un élément essentiel pour Andy Farrell et un successeur tout trouvé pour suppléer Rob Kearney, que ce soit en Irlande mais aussi peut-être au Leinster.

Par Kenny Ramoussin