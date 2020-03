Le match qui devait opposer l'Italie à l'Angleterre pour la dernière journée du Tournoi des Six Nations le 14 mars ne se déroulera pas dans des conditions normales. Il sera joué soit à huis clos, soit reporté à une date ultérieure. C'est bien sûr la conséquence de l'épidémie de Coronavirus. Le gouvernement italien a pris un décret mercredi soir, qui a interdit les manifestations sportives avec du public jusqu'au 3 avril. Les fédérations anglaise et italienne vont bien sûr se rencontrer dans les heures qui viennent pour prendre une décision. A priori tout indique que ce match sera joué plus tard dans la saison. On sait aussi que le Comité des Six Nations a expliqué que l'annulation pure et simple n'était pas une option envisageable. On rappelle que le match Irlande-Italie qui devait se jouer à la fin de cette semaine, a déjà été reporté. Des matchs du Tournoi reportés, ce n'est pas une nouveauté, on l'avait connu en 2001 (épidémie de fièvre aphteuse) mais aussi en 1985 et 2012 (vague de froid).