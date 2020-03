Greg Townsend (sélectionneur de l'Écosse) : "Depuis le début de la compétition, nous défendons bien. On veut être une équipe très difficile à jouer. Les conditions de jeu ne nous ont pas permis de mettre en place tout ce que nous voulons, mais nous avons fait preuve d'une belle présence dans l'impact physique. Je pense même qu'il y avait la place de jouer mieux, car à certains moments, les Bleus étaient sur les talons. Parfois un carton rouge peut vous aider, parfois non. Je ne sais pas si cela a joué, il me semble que nous avons aussi bien joué lorsqu'ils étaient 15 que lorsqu'ils étaient 14. J'ajoute que les Bleus auraient aussi bien pu être 14 plus tôt, lorsque François Cros fait retomber Grant Gilchrist sur la tête. c'était une décision discutable. Mais ce qui devait finalement arriver est arrivé. L'essai que nous marquons avant la mi-temps est pour moi le gros tournant, car nous sommes arrivés aux vestiaires très confiants en ce que nous devions faire pour gagner. On a su mettre du rythme, on a montré du caractère. Cela ne nous a pas réussi contre l'Angleterre, je suis heureux pour l'équipe qu'elle y soit parvenue cette fois contre la France. Beaucoup de crédit en revient à notre défense qui récompense la manière dont nous nous entraînons, qui nous donne beaucoup de confiance et nous rend de plus en plus difficile à battre. Il y a beaucoup de leçons à retenir du match d'aujourd'hui pour nous présenter au pays de Galles avec l'ambition d'aller chercher quelque chose, même si on devra encore progresser pour y parvenir."

Stuart Hogg (capitaine de l'Écosse) : "On voulait s'offrir une belle victoire depuis le début de la compétition, c'est une fierté d'y réussir face à une si belle équipe de France. On n'a pas vraiment changé notre stratégie, même face à leur rush defense. On a confiance en nos systèmes et en nous, c'est ce qui a fait la différence. Face à eux, il s'agissait de rester bien connectés, de ne pas se couper de nos soutiens. Les ballons portés étaient aussi une bonne option, comme le jeu au pied dans le dos de leurs ailiers. C'est cette confiance qui nous a poussé à choisir la pénaltouche à 7-6, qui provoque le carton rouge des Français. On a cru en nous et certaines individualités ont fait la différence en supériorité numérique, comme Adam Hastings qui a réalisé un match magnifique."