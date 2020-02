Rugbyrama : Quel est le constat après cette victoire ?

Fabien Galthié : Cela a été difficile. La première période est quasiment parfaite. On fait deux erreurs de gestion sur le jeu au pied et l’occupation. La deuxième mi-temps est moins consistante. L’équipe a été bousculée par les Italiens.

Etes-vous satisfait de l’animation offensive de votre équipe ?

F.G : L’équipe a pris par mal d’initiatives. On s’est retrouvé dans la zone de conclusion à plusieurs reprises. L’équipe a joué juste, on a marqué cinq essais, des essais bien construits. Après, en deuxième période, on a du déchet, ça fait partie des constats.

Comment expliquez-vous vos indisciplines (10 pénalités) par rapport au premier match ?

F.G : On a été plus sanctionnés que contre l’Angleterre. On a été moins durs. Mais en début de match, on les a fait reculer même si par moment, on a été moins constants. On les a laissés rentrer dans le rideau défensif. Quand tu te mets à reculer, tu te mets en danger sur la ligne de hors-jeu.

Quel bilan tirez-vous après ces deux matchs ?

F.G : C’est difficile de tirer un bilan après deux matchs même si les deux étapes sont réussies. Notre objectif, c’est de gagner les matchs. Nous sommes satisfaits à 100 % par rapport à la performance et le résultat final. Nous avons de la matière pour étudier, travailler et faire évoluer notre potentiel.