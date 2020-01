Fiche Technique

Sélectionneur : Fabien Galthié (FRA, depuis novembre 2019)

Capitaine : Charles Ollivon (26 ans, 11 sélections, troisième ligne, Toulon)

Palmarès : 17 victoires non partagées et 9 Grands Chelems (1968, 1977, 1981, 1987, 1997, 1998, 2002, 2004, 2010)

Tournoi 2019 : 4e (2 victoires, 3 défaites)

Le contexte. Une nouvelle ère

Après des années compliquées qui l'ont vu glisser à la 7e place du classement World Rugby et une élimination décevante en quarts de finale de la Coupe du monde, le XV de France s'est tourné vers Fabien Galthié. L'adjoint "pas comme les autres" de Jacques Brunel entend redorer le blason des Bleus : l'ancien entraîneur du Stade Français, de Montpellier et de Toulon évoque sans cesse "l'amour du maillot", son côté "sacré" ou "l'honneur" de jouer en équipe de France". Mais, pour voir le public adhérer aux belles promesses et revenir au Stade de France, les résultats sur le terrain devront suivre. Pour atteindre cet objectif, Galthié a donc décidé de tourner la page des trentenaires (Huget, Médard, Machenaud, Slimani) et misé sur la jeunesse.

L'homme à suivre : Antoine Dupont

Il s'est imposé au poste de numéro 9 durant la seconde moitié du Tournoi 2019, écartant notamment Morgan Parra, mais le Toulousain fait déjà figure de patron du XV de France. Handicapé au Japon durant le Mondial par une blessure au dos, Antoine Dupont a mis deux mois et demi à s'en remettre. Sa tonicité et sa vitesse devraient lui permettre de s'imposer sur le long terme. Avec à ses côtés son habituel coéquipier à Toulouse, Romain Ntamack. A court terme, l'avenir du XV de France repose sur leurs jeunes épaules.

L'objectif : se situer

Avec un groupe fortement renouvelé, les Bleus de Fabien Galthié passeront un premier test dès dimanche face aux vice-champions du monde anglais. "Notre ambition est de recréer des liens avec notre public, de remplir le Stade de France, de donner beaucoup à nos supporters, nos familles et à ceux qui croient en nous... Notre Tournoi sera réussi s'il y a des victoires", avance Galthié.

Le XV titulaire

Bouthier - Thomas, Vakatawa, Fickou, Penaud - (o) Ntamack, (m) Dupont - Ollivon (cap.), Alldritt, Cros - Willemse , B. Le Roux - Haouas, Marchand, Baille