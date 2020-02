Rugbyrama : L’an passé, l’équipe de France menait 16-0 à la pause face aux Gallois avant de s’incliner… Qu’est-ce qui a fait la différence aujourd’hui ?

Fabien Galthié : Ce qui a fait que l’équipe remporte ce match avec cet écart de 7 points c’est l’investissement des joueurs, leur solidarité dans cette deuxième partie avec une équipe d’Angleterre revenant au score, c’est le travail effectué depuis quinze jours, c’est le travail du staff depuis deux mois, les clubs qui auront contribué à notre préparation. Tous ces petits détails qui font à la sortie une très grande victoire.

Est-ce que selon vous la défense de votre équipe a fait la différence ?

F.G. : L’équipe a fait preuve de beaucoup de solidarité sur les temps forts anglais. On a vu une équipe qui a renverser le bras de fer et a marqué trois essais aux Anglais, sous la pluie. C’est le signe d’un savoir-faire offensif face à une équipe très organisée et solide.

" Nous n’avions pas peur de nous tromper "

Dans quel état étiez-vous avant ce match ?

F.G. : Nous avons essayé d’apporter ce que nous pensions être le mieux, tout le squad. Durant la préparation, nous n’avons pas laissé grand chose au hasard. On a fait ce qu’on pensait le mieux par rapport à nos convictions. Il y a eu un gros investissement de tout le staff. Tout est une somme de détails. Depuis trois mois, on fait ce qu’on peut de mieux. On était dans un état très positif. Nous n’avions pas peur de nous tromper ou de faire des erreurs. On était convaincu, les joueurs étaient convaincus. Notre équipe est très jeune en terme d’âge et d’expérience. Cette victoire récompense l’investissement de chacun, tout simplement.

Antony Bouthier vous a-t-il surpris ?

F.B : Avant un match, personne n’est sûr de sortir le bon match, même un grand joueur à 60 sélections face à une équipe classée deuxième nation du monde. Anthony, à l’image de l’équipe, a été solide, exposé, souvent malmené dans des conditions très complexes pour un arrière. Mais il avait le droit d’être ambitieux. Les joueurs se sont tenus la main pour sortir le match qu’il fallait pour gagner.

