Prévue dimanche dernier à Twickenham, le match entre le XV de la Rose et les Barbarians a été annulé en raison du non-respect des protocoles sanitaires liés au coronavirus par des joueurs des Barbarians, qui avaient quitté la "bulle" d'isolement sans autorisation et sans informer les organisateurs. "Nous travaillons dur pour nous assurer que notre camp d'entraînement demeure sûr s'agissant des protocoles Covid, et le comportement de Sean la semaine dernière avec les Barbarians signifie qu'il ne sera pas apte à rejoindre notre groupe maintenant, et nous réexaminerons la situation dans les prochaines semaines", a déclaré l'entraîneur du XV du Chardon, Gregor Townsend.

L'ailier de Glasgow Ratu Tagive a rejoint le groupe écossais, de même que Stuart Hogg, Jonny Gray et Sam Skinner, tout juste sacrés champions d'Europe et champions d'Angleterre avec Exeter. L'Ecosse se rend à Llanelli pour défier le pays de Galles en épilogue du Tournoi des six nations, à la recherche d'un premier succès en terre galloise depuis 2002.