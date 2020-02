Rugbyrama : Pensez-vous être à l’abri d’une décompression face à un adversaire présenté comme plus faible ?

Charles Ollivon : On était préparés à ce genre de discours après le match de l'Angleterre. On sait ce qui est arrivé dans l'histoire mais, peu importe. Moi, ce dont j'ai envie c'est que l'équipe garde cette dynamique, ce sourire. J'ai vu l'implication qu'il y a eu à Nice et je n'ai pas envie de changer les choses. Ce n'est pas la peine d'alarmer tout le monde, qu'on se relâche complètement. Il y a un juste milieu à trouver, je pense qu'on l'a fait cette semaine. On va garder cette sérénité et pas tout remettre en cause. On ne va pas affoler tout le monde, on va rester appliqués, concentrés. On a bien préparé ce match, je pense. J'en suis sûr même.

Vous abordez cette rencontre avec le costume de favori. Qu’est-ce que cela change ?

C.O : Nous sommes conscients d'être plus favoris que la semaine dernière. Une fois que nous avons intégré cela, il faut agir de la bonne manière, actionner les bons leviers et avoir un plan de jeu et de match en adéquation avec cet adversaire.

Les conditions climatiques (pluie, vent) peuvent-elles contrarier vos plans ?

C.O : Il y aura forcément une adaptation en conquête et dans le jeu courant. La semaine dernière, il nous avait été annoncé une grosse pluie et cela n'a finalement pas été le cas, même s'il a plu quand même.

Dans quels secteurs attendez-vous des progrès ?

C.O : Nous sommes conscients que nous avons des secteurs à bosser, des choses à régler et à rectifier dans la conquête et le jeu courant, mais nous avons aussi des points forts sur lesquels s'appuyer. Nous sommes aussi tous conscients de la tâche qui nous attend.

Quel regard portez-vous sur l’équipe d’Italie, en grande difficulté face au pays de Galles lors de la première journée (42-0) ?

C.O : On a vu leurs points forts, leurs points faibles, on a bien analysé chaque joueur. Ils ont des joueurs de qualité. Pour mon cas personnel, en troisième ligne, il y a Jake Polledri, par exemple, qui est très en forme en ce moment... Mais il y a de la qualité à tous les postes. Je n'ai pas envie de m'attarder des heures sur l'Italie, on va se concentrer sur nous, sur ce qu'on a à travailler. Sur nos points forts et nos points faibles.