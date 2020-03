À l'issue de la rencontre, la victime de ce geste, le deuxième ligne du XV du Poireau Alun Wyn Jones, est revenu sur ce fait de match en conférence de presse."J'ai disputé 138 tests pour mon pays. Si je réagis, je prends un carton rouge. C'est difficile, non? Espérons que World Rugby y jette un œil" Il a ensuite montré son dépit suite au fait que la vidéo n'ait pas pu sanctionner ça : "Je regarde le juge de touche qui, évidemment, n'a pas vu ce qui s'est passé. OK, ça arrive, a poursuivi le deuxième ligne. Mais il y a beaucoup d'images qui ont été montrées, beaucoup de supporters ont vu ce qui s'est passé. Il est très frustrant que nous parlions autant du TMO (NDLR : le vidéo-arbitrage) et qu'il ne soit pas utilisé quand il le faut…"

Si Marler est passé sous les radars pendant le match, nul doute que World Rugby se saisisse de l'affaire, conformément à son règlement...

L'article 9.27 utilisable contre Joe Marler ?

En effet, il est stipulé selon l'article 9.27 qu'un joueur ne doit rien faire qui soit contraire à l'esprit sportif. Un point se réfère même au cas très précis de la saisie des parties génitales : "Un joueur ne doit pas saisir, tordre ou presser les parties génitales (et/ou la poitrine dans le cas des joueuses)." La sanction que pourrait encourir le surprenant pilier anglais peut être très salée. Le texte fixe une durée de suspension allant de douze semaines à quatre ans de suspension.