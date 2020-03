Les Écossais devront gravir une véritable montagne samedi à 15h15, au Principality Stadium de Cardiff. En effet, les chiffres ne parlent pas en leur faveur. Globalement sur les 20 derniers matchs opposant les deux Nations, seulement quatre victoires sont à mettre à l'actif de l'Écosse.

Des années de disette

Mais c'est lorsqu'on regarde les rencontres se situant en terres galloises, que la statistique devient plus significative. 10 matchs et 0 succès depuis 2002 ! En cas de résultat défavorable ce week-end, la série noire deviendrait la plus mauvaise de l'histoire, devant celle qui s'est étendue entre 1894 et 1914 (10 revers consécutifs également). S'ils ne veulent pas connaître tel sort, ils devront s'inspirer de l'Irlande (victoire 17-22 en Test Match en 2019), de l'Angleterre (succès 16-21 en 2017 dans le Tournoi) et bien sûr des Français qui ont réussi l'exploit de l'emporter, cette année, après avoir connu des heures sombres face au XV du Poireau (victoire 23-27).

Une cuvée 2020 qui pourrait être la bonne

Au sortir d'une Coupe du monde décevante, et une élimination dès la phase de poules, les Écossais ont entamé le Tournoi avec énormément d'appréhension et une polémique autour leur ouvreur Finn Russell. Le pays de Galles, de son côté, a changé d'ère avec l'arrivée de Wayne Pivac sur le banc. Force est de constater que pour l'instant les Gallois n'ont, pour l'instant, pas retrouvé leur lustre d'antan, sous les ordres de Warren Gatland.

Si l'optimisme n'était pas de mise au début de la compétition, la confiance semble avoir changé de camp. Les coéquipiers de Stuart Hogg se rendront au pays de Galles avec un bilan équilibré (2 victoires et 2 défaites). Les coéquipiers d'Alun Wyn Jones ont eux obtenu la victoire que lors de la première journée face à de faibles Italiens. Gallois et Écossais croiseront le fer dans une bataille qui s'annonce épique et plein de suspens, avec une issue surprenante envisageable au coup de sifflet final.

Par Thibaud Gouazé