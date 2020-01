"Ils craignent une fracture du bras. J'espère que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas confirmé pour le moment", a expliqué Mc Call cité par la BBC. Vunipola avait quitté le terrain à la 6e minute du match remporté en infériorité numérique 27 à 24 par le club de la banlieue de Londres qui a ainsi arraché le dernier ticket pour les quarts de finale de la compétition, pour lesquels il se rendra au Leinster. La composition du groupe anglais pour le Tournoi doit être annoncée lundi en milieu de journée.

Mais c'est un nouveau coup dur pour les Sarries qui ont appris samedi soir qu'ils seront automatiquement relégués en Championship (D2) à la fin de la saison pour avoir à nouveau dépassé le plafond salarial cette année. En début de saison, ils avaient déjà été frappés d'un retrait de 35 points et d'une lourde amende pour avoir triché lors des 3 derniers exercices. Le club avait indiqué en milieu de journée qu'il acceptait cette sanction, présentant des "excuses sans réserves" pour ses méfaits et promettant de travailler pour "regagner la confiance de la (Premiership Rugby), de ses actionnaires et de la communauté du rugby au sens large".