Seul le pilier aujourd'hui retraité Jason Leonard a fait mieux que Youngs, avec 114 capes. Pour ce voyage en Italie, le deuxième ligne Jonny Hill, bénéficiant de ses performances avec Exeter, club champion d'Angleterre et d'Europe, fera lui ses grands débuts internationaux à 26 ans. Le sélectionneur Eddie Jones a concocté un XV de départ très expérimenté et a placé trois nouveaux sur le banc: le talonneur Tom Dunn, le centre Ollie Lawrence et l'ailier Ollie Thorley. Au classement du Tournoi, Irlandais (1er, 14 points), Anglais (2e, 13 points) et Français (3e, 13 points) sont dans un mouchoir de poche et peuvent tous prétendre à la victoire finale. La France accueille le XV du Trèfle samedi à 21h05 (20h05 GMT).

Le XV de l'Angleterre : Furbank - Watson, Joseph, Slade, May - Farrell (cap), (m) Youngs - Underhill, B. Vunipola, Curry - Hill, Itoje - Sinckler, George, M. Vunipola

Les remplaçants : Dunn, Genge, Stuart, Ewels, Earl, Robson, Lawrence, Thorley