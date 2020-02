Première victoire pour le XV du chardon dans ce Tournoi des 6 Nations 2020. Sans trembler, et sans briller, l’Écosse a dominé l'Italie sur la pelouse du stadio Olimpico de Rome, ce samedi après-midi (0-17). Plus précis, plus complets, plus forts... les Écossais n'ont pratiquement jamais été inquiétés par la Squadra Azzura. Trois essais, signés Stuart Hogg (23e), Chris Harris (47e) et Adam Hastings (78e) leur ont permis de s'imposer. En face, les Transalpins n'ont pas marqué le moindre point et subissent leur 25e défaite consécutive dans le Tournoi. L'Italie se dirige vers une nouvelle cuillère de bois.

Pas franchement un match de très haut niveau, cet Italie-Écosse. Avant le choc tant attendu entre le pays de Galles et la France, le stadio Olimpico de Rome accueillait une rencontre déjà déterminante en vue de la sixième et dernière place du Tournoi. Un rang qui ne devrait pas échapper, cette année encore, à l’Italie. En difficulté, la Squadra Azzura n’arrive à pas rehausser son niveau depuis le début de la compétition. Pour leur premier match à domicile, après deux déplacements infructueux, les coéquipiers de Luca Bigi ont manqué ce nouveau rendez-vous. Alors que la venue de l’Écosse concentrait leurs plus grands espoirs de victoire, les Italiens ont concédé leurs 25e défaite consécutive dans le 6 Nations.

Stuart Hogg avait des choses à se faire pardonner

Après un début de match plutôt équilibré, c’est Stuart Hogg qui a lancé les hostilités peu avant la demi-heure de jeu. Maladroits et fautifs lors des deux premières journées, l’arrière avait visiblement des choses à se faire pardonner et s’est offert un exploit personnel en déposant toute la défense italienne sur un superbe cadrage-débordement. Pour le premier essai écossais de la partie.

Le XV du chardon a dominé l’ensemble des quatre-vingts minutes. Sans totalement écraser son adversaire, l’Écosse s’est montré plus réaliste grâce à deux réalisations supplémentaires. En face, les joueurs de Franco Smith sont restés totalement muets, incapables de concrétiser la moindre occasion. Les Italiens devraient hériter de la fameuse cuillère de bois, cette année encore. Après deux défaites frustrantes, les Écossais s’imposent enfin dans cette édition 2020.