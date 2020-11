Avec ses performances époustouflantes sous la tunique bleue, Antoine Dupont a donc remporté la distinction de meilleur joueur du Tournoi. Et vous savez quoi ? C'est historique. Jamais, depuis la création de cette récompense en 2004, un joueur français ne l'avait reçue malgré les victoires tricolores en 2004 et en 2010. Le premier titre avait été décerné au centre irlandais Gordon D'Arcy. A ce titre, l'Irlande a été la plus souvent représentée avec D'Arcy donc en 2004, O'Driscoll en 2006, 2007 et 2009, Tommy Bowe en 2010, Paul O'Connell en 2015 et Jacob Stockdale en 2018. Les Irlandais sont suivis par les Gallois Martyn Williams (2005), Shane Williams (2008), Dan Lydiate (2012), Leigh Halfpenny (2013), et Alun-Wyn Jones lors de la dernière édition. Le palmarès est complété par l'Italien Andrea Masi (2011), l'Anglais Mike Brown (2014), et l'Ecossais Stuart Hogg (2017 et 2018). Antoine Dupont est arrivé en tête des votes avec 46% des suffrages, devant ses deux coéquipiers Romain Ntamack et Grégory Alldritt.

Une « récompense collective » mais...

Pour rappel, la liste des six meilleurs joueurs a été établie par un panel d'experts et des journalistes spécialisés. Celle-ci rassemblait donc nos trois Bleus, ainsi que le numéro huit irlandais CJ Stander, et les Anglais Maro Itoje (deuxième ligne) et Ben Youngs (demi de mêlée). C'est dire la qualité des concurrents de Dupont... Ensuite le vote a été public, et au terme d'une forte participation de 44 000 voix, le demi de mêlée du Stade toulousain et des Bleus a remporté quasiment la moitié des suffrages.

Un vote qui s'explique forcément par ses performances aussi constantes qu'époustouflantes durant le Tournoi. Au delà de ses cinq matchs pour autant de titularisations et 382 minutes disputées, Dupont a marqué un essai, délivré pas moins de quatre passes décisives et a parcouru 249 mètres ballon en main. "Ça fait toujours plaisir de recevoir ce genre de récompense même si c'est toujours dur de ressortir des individualités. Quand on gagne, c'est forcément grâce au collectif", a réagi modestement Antoine Dupont. Toujours est-il qu'il n'y a pas de grande équipe sans grand joueur. Et le XV de France peut se targuer d'en compter plusieurs dans ces rangs, à l'image du Toulousain qui, à 23 ans, compte déjà 26 sélections avec le XV de France.