Le duel des "fils de" : Romain Ntamack contre Adam Hastings

L'attaque : avantage Hastings

Offensivement, le profil des deux ouvreurs est assez similaire : des joueurs rapides, aux appuis tranchants, qui aiment s'engouffrer dans les espaces pour faire jouer après eux. Ce sont également deux très bons animateurs, qui associent à leurs courses tranchantes un jeu au pied et une passe de très bonne qualité. Côté tir au but, si Hastings a toujours été un buteur de grande qualité, Ntamack a prouvé lors de ce début de 6 Nations qu'il n'avait rien à envier à l'écossais.

Mais Hastings fait la différence sur un secteur : ses prises d'initiatives. Le maître à jouer des Glasgow Warriors est un joueur très difficile à cerner pour les défenses, capable de faire exploser le premier rideau sur une passe ou une prise d'intervalle, dans la lignée de l'habituel ouvreur écossais Finn Russell. Ses qualités de relanceur peuvent également l'amener à dépanner à l'arrière en cours de match. Ces spécificités font de lui un ouvreur plus imprévisible que Ntamack, mais la différence entre les deux est mince.

Tournoi des 6 Nations 2020 - Adam Hastings (Écosse) contre l'AngleterreIcon Sport

La défense : avantage Ntamack

Le poste d'ouvreur n'est pas réputé comme étant le repaire des grands défenseurs. Les deux joueurs ne s'inscrivent pourtant pas dans cette tendance. Mais si Hastings ne rechigne pas au placage (86% de réussite sur le début du Tournoi), il est légérement en-dessous du jeune Toulousain. Ntamack est capable de réaliser de véritables placages offensifs et est un meilleur régulateur de ligne. Ces capacités défensives l'ont d'ailleurs amené à débuter au centre 16 matchs sur 19 avec Toulouse la saison dernière.

Niveau discipline, Ntamack n'a concédé aucune pénalité depuis le début du Tournoi, contre une pour Hastings. Au final, comme sur le secteur offensif, la différence entre les deux joueurs est minime, mais léger avantage pour la pépite française.

La forme du moment : avantage Ntamack

Auteur d'une très bonne prestation lors de la défaite écossaise en Irlande, Hastings a paru plus en difficulté dans un match aux conditions dantesques face à l'Angleterre (défaite 6-13). Auteur d'un essai et de 113 mètres balle en main dans le match face à l'Italie, il a néanmoins réalisé un 1/3 face aux perches.

Tournoi des 6 nations 2020 - Romain Ntamack (France), face au Pays de Galles.Icon Sport

Face à lui, Ntamack réalise un début de Tournoi très impressionnant. En vue lors du match d'ouverture contre l'Angleterre avec notamment un 100% au pied, il a réalisé une prestation plus contrastée face aux Italiens, malgré une passe au pied décisive pour Teddy Thomas. Deux semaines plus tard, il a réalisé un match de classe mondiale dans la victoire des Bleus à Cardiff. Décisif sur le premier essai, très précis dans son jeu au pied, son interception à la 52ème minute a permis au XV de France de prendre ses distances.

Résultat du duel : 2-1 pour Ntamack

Ce duel entre deux joueurs qui se ressemblent beaucoup offensivement et qui ne rechignent pas à défendre se solde donc sur une victoire du Toulousain. Si Hastings sera capable de semer la zizanie dans la défence française grâce à ses prises de risques, Ntamack offre en ce moment plus de garanties dans un collectif français supérieur sur le papier. Mais attention, l'Écosse a montré ces dernières années qu'elle était capable de faire tomber n'importe quelle équipe. Et c'est bien Hastings qui pourrait être le détonateur d'un réveil du Chardon.

Baptiste Pery