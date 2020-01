La France avec une victoire, comme l'Irlande et le Pays de Galles... Nos pronos pour la 1e journée

Pays de Galles – Italie

Ce Pays de Galles – Italie ouvrira le Tournoi des 6 Nations 2020 au Principality Stadium de Cardiff. Cette rencontre marque l'entrée dans une nouvelle ère pour le XV du Poireau avec son nouveau sélectionneur Wayne Pivac. De nouvelles têtes seront présentes comme Johnny McNicholl et Nick Thompkins pour ne citer qu'eux. Toby Faletau marquera également son retour au poste de numéro 8. Côté transalpin, on notera la première de Franco Smith à la tête de la Squadra Azzurra. Biggi amènera les siens dans ce tournoi avec l'idée d'oublier la Coupe du monde 2019 et l'ère O'Shea, qui n'a pas donné les résultats attendus. L'Italie aura à cœur de bien débuter cette nouvelle compétition et éviter la cuillère de bois.

Notre pronostic : victoire du Pays de Galles avec bonus offensif

Irlande – Écosse

XV du Trèfle et XV du Chardon se retrouvent à l'Aviva Stadium de Dublin avec l'envie de bien débuter le Tournoi et rapidement oublier une Coupe du monde 2019 "ratée". Johnny Sexton sera capitaine, Aki-Ringrose formeront la nouvelle paire de centre. L'Écosse, de son côté essayera de trouver un équilibre sans la paire Laidlaw-Russell et avec Stuart Hogg en tant que capitaine. Le troisième ligne d’Édimbourg Nick Haining fera sa grande première sous les ordres de Gregor Townsend.

Notre pronostic : victoire de l'Irlande

France – Angleterre

Un Crunch pour finir la première journée du Tournoi 2020 quoi de mieux ? Le XV de France sous l'ère Fabien Galthié voudra bien débuter le Tournoi avec un baptême du feu contre les vices champions du monde anglais. Eddie Jones n'a pas hésité à piquer les français pour que le match commence d'abord en-dehors du terrain. Haouas et Bouthier côté bleu découvriront le niveau international, Ollivon sera dans le rôle de capitaine avec la charnière Dupont-Ntamack pour mener le jeu tricolore. Les Anglais feront sans Billy Vunipola blessé. Ben Youngs, du haut de ses 95 sélections, formera la charnière au côté de George Ford. Owen Farrell démarrera en tant que premier centre et second ouvreur, avec le capitanat.

Notre pronostic : victoire de la France, bonus défensif pour l'Angleterre