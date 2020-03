L'antisèche : l'intensité anglaise a étouffé les Gallois

Le match : L'Angleterre sans le bonus

L'atmosphère était irrespirable à Twickhenam. Dès le coup d'envoi, les deux équipes ont proposé un match rugueux et hâché d'une intensité rare, et l'Angleterre a dû s'arracher pour inscrire les deux premiers essais du match. La deuxième période fut plus enlevée, mais mis à part le premier essai de Tipuric, les Anglais n'ont été inquiété que lors de leur double infériorité numérique dans les 10 dernières minutes. Le XV de la Rose termine la partie avec 216 placages réussis, dont 33 offensifs : une performance défensive majuscule. Néanmoins les hommes d'Eddie Jones échouent à un essai du bonus offensif. Un détail important en vue d'une potentielle victoire finale.

L'action du match : Tipuric conclut un magnifique sursaut gallois

Les Anglais ont pourtant été cueillis à froid au retour des vestiaires. Et pour cause, le XV du Poireau a inscrit son premier essai seulement 22 secondes après le renvoi. Tompkins réceptionne le ballon et réalise un une-deux avec Navidi sur les extérieurs. Le centre gallois sert à son intérieur Tomos Williams qui fixe le dernier défenseur pour envoyer Justin Tipuric entre les poteaux. Une relance d'école !

Le joueur du match : Tuilagi, pour le meilleur et pour le pire

Ce match a permis de voir la totalité de la panoplie de Manu Tuilagi. Auteur d'un essai, le centre d'origine samoane a été à la pointe du combat, parcourant 70 mètres en 8 courses et réalisant un offload. Il a également distribué de magnifiques "cartouches" en défense, effectuant 12 placages sur l'ensemble de la partie. Une partie qu'il a terminée à la 75ème minute, écopant d'un carton rouge à cause d'une charge à l'épaule sur George North.

Manu Tuilagi (Angleterre) face au Pays de GallesIcon Sport

La question :

Le fait du match : le Pays de Galles à la traîne

Auteurs du Grand Chelem et demi-finalistes de la Coupe du Monde l'an dernier, les Gallois sont comptablement à la peine dans ce Tournoi 2020, malgré une victoire bonifiée en ouverture face à l'Italie. Si perdre à l'Aviva Stadium ou Twickhenam n'est pas une honte, la défaite à Cardiff face aux Bleus plombe le bilan de la bande à Wayne Pivac. S'il n'a perdu aucun match par plus de 10 points d'écart, le Pays de Galles pointe à la quatrième place avant Écosse-France, demain à 16h.

Baptiste Pery