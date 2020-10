Duel de légendes : Jauzion - O’Driscoll, balle au centre

Les joueurs

Yannick Jauzion : Le natif de Castres est une véritable légende à Toulouse. Formé à Graulhet et lancé à Colomiers, c’est au Stade Toulousain que le Tarnais a réalisé la plus grande partie de sa carrière. Arrivé lors de la saison 2002-2003 chez les Rouge et Noir, il n’en repartira jamais jusqu’à mettre un terme à sa carrière en 2013. Une carrière de 13 ans dont 11 avec le Stade Toulousain, couronnée de succès.

Il est de ceux qui ont connu les grandes heures de Toulouse. Le centre a remporté trois fois le Top 14 (2008, 2011 et 2012) et trois fois la Hcup (2003, 2005 et 2010). Yannick Jauzion est aussi un grand centre du XV de France. Il a notamment gagné à trois reprises le Tournoi des Six Nations (2004, 2007 et 2010). Au total en treize ans de carrière, il a disputé 316 matchs en clubs et 73 sélections avec les Bleus.

Yannick Jauzion- XV de FranceIcon Sport

Brian O’Driscoll : Le centre est peut-être la plus grande légende du rugby irlandais de l’histoire. De 1999 à 2014, le natif de Dublin est l’homme d’une seule province, le Leinster. Pendant 15 saisons, il a apporté toutes ses qualités à la province irlandaise avec laquelle il a remporté quatre fois le Pro 12 puis Pro 14 (2001, 2008, 2013 et 2014), trois fois la Hcup (2009, 2011, 2012) et une fois le Challenge Européen en 2013. Il a disputé 186 rencontres avec la province basée à Dublin.

BOD, de son surnom, en plus d’avoir un énorme palmarès avec sa province, a aussi énormément gagné avec l’Irlande. Le trois-quart centre a remporté deux tournois des Six Nations en 2009 et 2014. Le tout en 133 sélections.

Brian O'Driscoll - IrlandeIcon Sport

O’Driscoll ménagé, Jauzion inusable

Si les deux joueurs ont des carrières exceptionnelles avec des palmarès bien remplis, leurs utilisations en club est bien différente.

En effet, Yannick Jauzion a bien plus été utilisé avec le Stade Toulousain que Brian O’Driscoll avec le Leinster. Souvent ménagé, le centre irlandais jouait principalement les matchs importants de sa province pour être préservé et arriver frais pour participer aux joutes internationales avec le XV du Trèfle.

De son côté, sous les ordres de Guy Novès, "Le Platane" a rarement été ménagé. Il a joué quasiment deux fois plus que BOD.

Styles similaires, physiques différents

À première vue, les deux joueurs sont vraiment différents. Jauzion (1m95 et 95kg) est beaucoup plus grand et longiligne alors qu’O’Driscoll est plus petit et costaud (1m77 et 92 kg).

Malgré des physiques différents, les deux centres, parmi les meilleurs du monde, sont assez semblables dans leur style de jeu.

Capables de percer, de déborder les défenses avec de grosses accélérations, de se servir de leurs appuis pour casser les plaquages. Ils étaient aussi capables de passer le ballon après contact pour assurer la continuité du jeu. Les deux joueurs étaient aussi d’excellents défenseurs, durs à l’impact.

BOD et Le Platane ont toujours mis leurs équipes dans l’avancée autant défensivement qu’offensivement. Ils étaient des joueurs précieux pour leurs équipes.

Que ce soit avec le Stade Toulousain ou la France pour Jauzion et avec le Leinster ou l’Irlande pour O’Driscoll, les deux centres ont toujours eu à leurs côtés des joueurs très complémentaires avec qui ils avaient l’habitude de jouer. Jauzion formait une paire de centre redoutable avec Fritz à Toulouse et avec Rougerie avec le XV de France. O’Driscoll a souvent évolué avec d’Arcy avec sa province comme avec le XV du Trèfle.

L’avis de Rugbyrama

Qu’il est difficile de départager ces deux centres. Tant au niveau du palmarès, qu’au niveau du style de jeu et de la longévité, les deux joueurs sont très proches. Ce n’est pas pour rien d’ailleurs qu’ils sont tous les deux considérés comme deux des meilleurs centres de l’histoire du rugby. Yannick Jauzion a d'ailleurs été élu meilleur centre par l'IRB en 2010 et Brian O'Driscoll a été trois fois nommé pour le titre de meilleur joueur du monde en 2001, 2002 et 2009.

Mais si l’on devait absolument départager les deux joueurs, alors le point irait au centre français. Non pas par chauvinisme mais parce que le joueur du Stade Toulousain et du XV de France a beaucoup plus joué dans son club, sans être ménagé tout au long de sa carrière. Mais, les deux joueurs se valent vraiment. Ils ont marqué de leurs empreintes l’époque à laquelle ils ont joué. O’Driscoll et Jauzion ont sans aucun doute été des modèles pour de nombreux jeunes joueurs.

Par Damien Souillé.