Selon des premières informations parues dans le Daily Mail et afin de compenser les pertes colossales que pourraient engendrer l'absence de tournées d'automne avec la venue des trois nations majeures du sud notamment, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud et l'Australie, l'organisation des 6 Nations ne se contenterait plus de seulement terminer les journées déjà disputées mais reprendrait entièrement l'édition 2020.

Le sud, l'Australie en tête, n'a pas caché depuis quelques semaines que sa priorité était de permettre à ses propres championnats de se dérouler avant d'envisager de prendre la direction de l'Europe, avec la menace de limitations dans les vols internationaux.

Un aspect et non des moindres est à considérer du côté des fédérations de l'hémisphère nord : les recettes colossales que permettent les rendez-vous des 6 Nations. Pour exemple, l'Angleterre a empoché plus de 11 millions d'euros pour ses deux matchs à Twickenham. Quant au pays de Galles, à l'Écosse et à l'Irlande, ils ont récolté à eux trois 5,6 millions d'euros de leurs matchs à guichets fermés.