Coronavirus : le communiqué des 6 nations

Le communiqué des 6 Nations : "Les Six Nations se sont réunies aujourd'hui à Paris pour examiner la situation actuelle concernant le virus Covid-19. Les Six Nations et ses six fédérations suivent la situation de très près avec leurs gouvernements respectifs et les autorités sanitaires compétentes et suivront strictement toutes les directives qui pourraient avoir un impact sur les événements sportifs. Dans l'état actuel des choses, sur la base des dernières informations, tous les matches des Six Nations actuellement programmés devraient se dérouler. Six Nations est en contact avec FIR et RFU concernant la possibilité de relocaliser les matches Féminin et U20 Italie vs Angleterre vers un autre lieu italien et nous ferons une nouvelle annonce à ce sujet en temps voulu. Cependant, le match Italie vs Angleterre Senior Hommes à Rome devrait se dérouler comme prévu. Les six nations se sont engagées à ce que la totalité des 15 matches des trois tournois aient lieu mais nous abstiendrons de faire des annonces de reprogrammation pour le moment tout en continuant d'évaluer la situation."