Lors du point presse de ce mardi, l'Héraultais a évoqué brièvement les ambitions des Bleus : "Comme tout joueur, comme toute équipe, nous voulons gagner des matchs et des titres. On aurait voulu que ça se concrétise l'an passé même si c'était déjà bien." Fabien Galthié a déjà commencé à donner ses consignes en vue des rencontres à venir : "Il a notamment évoqué l'importance d'être "froids" quand nous avions le ballon, entre autres détails. C'est le niveau international, il faut s'adapter. En tout cas, on est à fond derrière le projet, tout le monde a confiance dans le jeu que l'on pratique."