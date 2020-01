Avant d’affronter les Bleus le 2 février prochain au Stade de France, le XV de la Rose fait peau neuve. Pour preuve, 10 des 32 « japonais » de la Coupe du monde disparaissent du groupe anglais concocté par Eddie Jones qui fêtera ses 60 ans le 30 janvier prochain. Parmi les grands absents, citons le numéro 8 fétiche du sélectionneur en poste depuis 2015, Billy Vunipola qui s’est cassé le bras pour la 4ème fois en deux ans le weekend dernier face au Racing 92.

Notons également l’absence du pilier aux 95 sélections, Dan Cole ou encore de l’ailier ou arrière Jack Nowell qui évolue avec Exeter, co-leader du championnat anglais et qui serait absent en raison d’une opération de la cheville inévitable pour le joueur de 26 ans. Des 23 présents sur la feuille de match de la finale perdue 12 à 32 face à l’Afrique du Sud, 4 seront absents pour le Tournoi à l’image de Billy Vunipola, Dan Cole, Ben Spencer et Henry Slade. Pour le reste, Jamie George, Maro Itoje, Tom Curry, Ben Youngs, Owen Farrell et George Ford, véritables cadres du XV de la Rose sont bien présents aux côtés d’Eddie Jones qui entame son deuxième mandat de sélectionneur, et seront évidemment prêts à affronter les Français, en guise de revanche fantôme du choc annulé à Tokyo à cause du typhon Hagibis.

8 nouvelles têtes pour préparer le Tournoi

Qui dit absences, dit aussi nouvelles têtes. 8 novices font ainsi leur apparition dans le groupe anglais. Certains comme le talonneur Tom Dunn (Exeter, 27 ans), le troisième ligne Ben Earl (Saracens, 22) et l’ailier Ollie Thorley (Gloucester, 23) ont déjà participé à des camps d’entraînement, alors que pour le centre Fraser Dingwall (Northampton, 20), l’arrière George Furbank (Northampton, 23), le deuxième-ligne Alex Moon (Northampton, 23), le pilier Will Stuart (Wasps, 23) et l’ouvreur Jacob Umaga (Wasps, 21) qui n’est autre que le neveu de la légende All-Black Tana Umaga, cette convocation pour le Tournoi rime avec grande première.

Rendez-vous jeudi pour les convoqués anglais qui se réuniront au Portugal à Vilamoura, comme de coutume, pour « débriefer la finale de la Coupe du monde et débriefer les Saracens » selon les dires d’Eddie Jones en conférence de presse. Vaste programme pour le XV de la Rose qui s’apprête à vivre selon l'ancien talonneur de australien « une longue journée » avant de débuter les entraînements à l’approche du Crunch.

Par Marianne Calero.