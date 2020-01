Souffrant du ligament du poignet, il va devoir se faire opérer. Un nouveau coup dur pour le joueur irlandais qui avait seulement repris la compétition le 28 décembre après avoir manqué une bonne partie de la saison à cause d’une blessure à la cheville.

Le staff du Munster a confirmé la nouvelle et a précisé que Joey Carbery sera absent pendant 4 mois et ne pourra donc pas participer au Tournoi avec l’Irlande. Johann van Graan a confié en conférence de presse : « Je suis très déçu pour Joey. Il a travaillé fort pour revenir, c’est un nouveau coup dur. Mais c’est le rugby, c’est la vie. Il reviendra, c’est un homme de classe et un brillant joueur de rugby. J’ai déjà hâte de le revoir sur les terrains mais il est important qu’il prenne son temps. »

L’heure est à la recherche pour le staff irlandais qui ne sait pas encore si Jonathan Sexton, blessé au genou, sera rétabli pour la compétition qui débute le 1er février avec la réception de l’Écosse.

Par Marianne Calero