Ces contraintes plaident largement en la faveur du Tournoi des 6 Nations avec seulement deux heures de décalage horaire avec l'Europe. Une position qui amène de l'eau au moulin des défenseurs d'une nouvelle formule du Tournoi en 2024, date à laquelle le bail commercial qui lie la compétition à son partenaire majeur Guinness arrive à son terme. Autre argument selon le champion du monde 2019, les diffuseurs verraient d'un bon oeil le passage sur un fuseau horaire plus proche de l'Afrique du Sud. Lood de Jager a conclu en disant qu'il n'était pas, comme tous les autres joueurs, décisionnaire et qu'il jouerait de toute façon là où on lui dit de jouer. Mais force est de reconnaître que son avis ne manque pas d'intérêt.