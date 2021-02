Greg Townsend, le sélectionneur écossais s'est exprimé après le report de France - Écosse. Il l'a fait via un communiqué officiel de la SRU : "Bien que nous acceptions pleinement la décision de reporter notre match contre la France pour des raisons médicales, il est décevant de ne pas pouvoir jouer cette rencontre dimanche, déclare-t-il. Tout au long de ce Tournoi et lors de la Coupe d'automne des nations, nous avons travaillé dur pour maintenir des protocoles Covid stricts qui nous ont permis de sélectionner nos équipes les plus fortes possible pour ces rencontres internationales importantes." En début de semaine , les dirigeants écossais avaient insisté sur leur volonté de faire le maximum pour jouer à la date prévue, soit dimanche. La raison en est simple, beaucoup de joueurs jouent pour des clubs anglais, une grosse dizaine suivant les sélections, et selon la date, le XV du Chardon pourrait être privé de ses meilleurs éléments si la date n'est pas couverte par le convention signée par la fédération et les clubs professionnels du Sud du Mur d'Hadrien (Hogg, J. Gray, Redpath, par exemple). On peut estimer que les relations entre l'équipe nationale et les franchises écossaises sont plus faciles puisque Edinbourg et Glasgow sont des entités purement fédérales.

"Nous attendrons de voir quelles options sont disponibles pour jouer ce match contre la France, mais notre position reste que nous voulons avoir tous nos joueurs éligibles à notre disposition pour la rencontre, afin que nous puissions jouer au même niveau que nous aurions eu ce week-end." Si par exemple, le match devait être rejoué les 6 et 7 mars, les joueurs exilés ne pourraient pas défendre leur nation.