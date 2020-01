Selon nos informations, c'est un retard à un rassemblement qui aurait valu cette exclusion au demi d'ouverture Finn Russell. Un manquement aux règles de vie du groupe écossais qui a suffi à justifier son exclusion.

Celle-ci est surtout effective à compter de la semaine prochaine. En effet, ce week-end n'entrant pas dans le cadre des fenêtres internationales telles que définies par World Rugby, et en l'absence d'accord entre son club et la Fédération écossaise, le Racing 92 pouvait de toutes façons disposer de son joueur ce samedi pour son déplacement à Castres (18h).

Par ailleurs, les tensions entre Russell et son sélectionneur Gregor Townsend ne sont pas nouvelles et sont de notoriété publique en Écosse. Durant le dernier Tournoi des 6 Nations (2019), le Racingman n'avait pas hésité à critiquer les choix de son sélectionneur au micro d'ITV : "J'ai effectivement eu une dispute avec Gregor à la mi-temps" confiait le joueur au terme du match face à l'Angleterre. Les Écossais étaient en effet menés 31 à 7 à la pause. "Il nous demandait de beaucoup jouer au pied mais à chaque fois que nous le faisions, les Anglais remontaient le ballon et nous transperçaient. [...] En deuxième mi-temps, nous sommes revenus avec rien à perdre, nous avons joué notre rugby, nous sommes sortis de notre camp et avons marqué de très beaux essais. Nous avons simplement joué un bon rugby écossais."