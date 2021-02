10 années de disette qui prennent fin

Les Bleus, et c'est bien le principal, sont revenus d'Irlande avec les 4 points de la victoire. Une performance qu'ils n'avaient pas réalisé depuis 2011 et un succès 25-22 sous Lièvremont, avec les Aurélien Rougerie ou autre William Servat (en tant que joueur cette fois). En 2013, la France était toute proche de refaire le coup à l'Aviva Stadium, mais n'avait réussi qu'à faire match nul (13-13). La victoire lors de cette édition du Tournoi des 6 Nations est donc une performance plus que notable.

203 plaquages pour les Français

Dans le match en lui-même, on peut noter que malgré les nombreux ballons rendus par les Irlandais, le XV de France a réalisé plus de 200 plaquages (89% de réussite), c'est beaucoup. À titre de comparaison, les hommes d'Andy Farrell en ont fait 57 de moins (146), mais en ont raté plus (24 contre 23). Parmi les joueurs, Charles Ollivon est celui qui s'est le plus attelé à l'exercice avec 20 plaquages. La deuxième ligne suit de près le capitaine français avec 17 plaquages personnels pour Le Roux et Willemse. Neuf des plaquages du XV de France ont par ailleurs été offensifs.

5 pénalités contre l'Irlande

On dit souvent qu'au haut niveau, c'est la discipline qui fait gagner les matchs. Cet adage n'a pas été vérifié lors de cette partie puisque les Irlandais ne se sont faits pénalisés qu'à 5 reprises durant les 80 minutes. Les Bleus ont su se montrer réalistes en convertissant 3 par le pied de Matthieu Jalibert. La France s'est, elle faite sanctionner 9 fois, dont 6 coups de sifflets en première mi-temps. Baille par deux fois a été pénalisé, Cretin et Le Roux l'ont été "bêtement", heureusement sans conséquences.

3 ballons perdus en touche

Voilà quelque chose qu'il va falloir corriger. Les Bleus ont perdu 3 de leur touche contre le XV du Trèfle et dans l'ensemble, se sont faits dominer dans ce domaine. Très perturbés par l'alignement irlandais, les Français ont commis des erreurs sur leurs propres lancers et n'ont pas posé trop de difficultés sur les lancers adverses. Signe de cette fébrilité, l'essai de Kelleher qui intervient après un cafouillage en touche. Cretin sur le banc et Woki en tribune ont sûrement manqué à l'alignement français.

2549 mètres parcourus au pied

On l'a dit, ce match a surtout été un "gagne terrain" entre deux équipes voulant investir le camp adverse au pied. Ainsi, les deux nations ont parcouru 2549 mètres au pied durant le match. Les Irlandais sont ceux qui en ont fait le plus (1285m), mais les Français ne sont pas en reste, rendant coup pour coup les jeux au pied des Verts (1264m). Parmi les joueurs, Brice Dulin a couvert à lui seul 452m au pied. Côté irlandais, c'est James Lowe qui a usé le plus du pied (571m parcourus). Un véritable ping-pong rugby.