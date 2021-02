Par rapport au groupe annoncé initialement, mercredi, sept joueurs disparaissent donc des tablettes. Il s'agit d'Antoine Dupont, Mohamed Haouas et Gabien Villière, dont la contamination à la Covid-19 était déjà connue. Il faut désormais leur ajouter les deux Toulonnais Swan Rebbadj et Jean-Baptiste Gros, déclarés "cas contacts" avec leur club (le RCT avait annoncé deux cas positifs dans ses rangs, cette semaine) et avec lesquels aucun risque n'aura été pris.

Vincent et Marchand, nouveaux cas positifs

Enfin, ce dimanche, deux nouveaux cas positifs sont à déplorer chez les Bleus : il s'agit du trois-quart centre montpelliérain Arthur Vincent (21 ans, 9 sélections) et du talonneur toulousain Julien Marchand (25 ans, 11 sélections). Les deux joueurs sortent donc du groupe, portant à sept le nombre de "disparus".

Pour pallier ces forfaits, le staff du XV de France a donc choisi de sélectionner sept nouveaux éléments : Dorian Aldegheri (7 séletions), Teddy Baubigny (1 sélection), Hassane Kolingar (2 sélections), Maxime Lucu (0 sélection), Jonathan Danty (6 sélections), Yoram Moefana (2 sélections) et Donovan Taofifenua (0 sélection). Ces joueurs avaient tous déjà été appelés, par le passé, par Fabien Galthié et son staff.