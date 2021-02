Attaque : Avantage Rees-Zemmit

Que ce fut dur de départager les deux hommes dans cette catégorie. Mais la balance penche (très légèrement) en faveur du très jeune Gallois. Oui Gallois et non pas Anglais comme l’espérait toute l’Angleterre. Alors qu’il avait le choix entre le XV de la Rose et celui du Poireau, Louis Rees-Zammit a décidé d’opter pour le pays de Galles à la plus grande joie de son sélectionneur, Wayne Pivac.

Lancé dans le bain international à seulement 18 ans, le joueur de Gloucester est impressionnant de précocité. Ses appuis, malgré sa grande taille (1,90 m), sont dévastateurs et sa vitesse est tout aussi étonnante. Ses qualités de finisseur hors-pair lui offrent la possibilité de briller comme lorsqu’il avait inscrit ses deux triplés la saison dernière face à Northampton et Worcester. Duhan Van Der Merwe profite lui de son physique avantageux pour casser les plaquages et être plus puissant, mais le potentiel qu’offre Rees-Zammit lui donne l’avantage.

Défense : Avantage Van Der Merwe

Louis Rees-Zammit sur la pelouse du Stade FranceIcon Sport

Avec son physique de colosse (1,94 m, 105 kg), Duhan Van Der Merwe impressionne et c’est peu dire. Avec un tel gabarit, l’ailier d’origine sud-africaine tient la comparaison avec de nombreux joueurs de troisième ligne. Forcément, c’est plus facile de défendre. Encore faut-il savoir le faire. Mais le joueur d’Edimbourg sait presque tout faire. Puissant et rapide en attaque, il l’est tout autant pour défendre sur l’homme. Le joueur passé par Montpellier où il n’a disputé que quatre petites rencontres, s’est désormais adapté au plus haut niveau et fait le bonheur de Gregor Townsend qui l’a appelé en sélection nationale dès qu’il l’a pu. Rees-Zemmit n’est quant à lui pas encore assez aguerri pour prétendre être, dans cette section, devant son adversaire, qu’il affronte cet après-midi sur la pelouse de Murrayfield.

Duhan van Der Merwe, sous l maillot de l'Ecosse face à l'IrlandeIcon Sport

Forme du moment : Match nul

Le Gallois et l’Écossais ont tous deux inscrit un essai lors de la première journée de ce Tournoi des 6 Nations 2021, permettant à leur équipe de triompher respectivement de l’Angleterre et de l’Irlande. Cette saison, les deux hommes n’ont pas beaucoup joué avec leurs clubs respectifs puisqu’ils ont été sélectionnés lors de l’Autumn Nations Cup. C’est pour cela que Duhan Van Der Merwe ne compte aucun essai marqué cette saison avec Edimbourg puisqu’il n’a disputé que deux matchs de Pro 14 et tout autant en Champions Cup.

De son côté, Louis Rees-Zammit a joué trois matchs de Premiership ainsi qu’une rencontre de Champions Cup pour un essai inscrit dans chaque compétition. En revanche, ils brillent avec leur équipe nationale. Le joueur d’Edimbourg a notamment inscrit 4 essais en 6 rencontres dont 2 lors de l’Autumn Nations Cup contre un seul pour le jeune ailier gallois. Il est donc très difficile de les départager tant les deux hommes sont performants avec le XV du Chardon et le XV du Poireau. C’est donc un match nul.

Résultat : 1-1, balle au centre

C’est un véritable match dans le match que vont se livrer Duhan van Der Merwe et Louis Rees-Zemmit cet après-midi en Écosse. Formidables finisseurs, rapides et ayant un profil assez similaire malgré que l’Écossais soit beaucoup plus puissant, les deux ailiers brillent par leur talent à faire des différences et marquer des essais. Le joueur de Gloucester, Rees-Zammit, n’a que 20 ans et est déjà titulaire indiscutable en club et avec le XV du Poireau.

Le natif de George (Afrique du Sud), Duhan Van Der Merwe, après avoir connu un passage compliqué à Montpellier est un joueur hors-norme, que chaque équipe veut compter dans ses rangs et c’est bien pour cela que Gregor Townsend l’a sélectionné dès qu’il l'a pu. À l’heure actuelle il est très difficile de donner l’avantage à un des deux hommes et c’est donc tout logiquement que le résultat de ce duel est un match nul. Rendez-vous dans quelques heures pour savoir si l’un des deux prendra le dessus sur l’autre.

Yohan Lemaire