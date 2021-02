Il n’est pas vraiment du genre à attendre le long de sa ligne de touche, bras croisés, qu’un ballon lui soit offert par ses coéquipiers. Nouvelle gueule du XV de France, Gabin Villière (25 ans, 3 sélections) est un Zébulon du rugby moderne. Insaisissable. Dévoreur d’espaces, le trois-quarts centre du RC Toulon a démontré de lors la Coupe d’Automne des Nations que la scène internationale était loin de le terroriser. Passé par le 7, la révélation tricolore poursuit son apprentissage du haut niveau en mode très, très accéléré. "Villière me fait l’effet d’un gamin ahurissant. Le mec, il fait 75 kg mais renverse l’adversaire au contact, gratte des ballons dans les rucks et assure les replis défensifs. Je me demande s’il ne serait pas aussi capable de pousser en mêlée et lancer en touche, ce gosse…", confiait, admiratif, l’ancien international Richard Dourthe dans les colonnes de Midi Olympique.

"Je prends beaucoup de plaisir dans les tâches obscures"

Mais Gabin Villière (184cm, 88kg) est plus qu’un gosse dévoreur d’espaces. Privé de bonnes munitions sur la pelouse du Stadio Olimpico de Rome, le "casque rouge" de la ligne de trois-quarts tricolore a démontré qu’il pouvait également se distinguer sans ballon. "Je prends beaucoup de plaisir dans les tâches obscures. Les avants sont très forts avec ce travail de l’ombre. Ils mettent beaucoup la tête dans les rucks, ils font beaucoup de plaquage, de circulation", souligne-t-il. Et d’ajoute : "Ça fait partie des petites choses que j’aime bien faire, que j’aime apporter au collectif. Quand les ailiers ont moins de ballons d’attaque, il faut trouver d’autres secteurs où l’on peut être utile à l’équipe."

"Il faudra être à la hauteur avec le triangle arrière. On va être beaucoup arrosé par les Irlandais"

Passé en seulement 18 mois de la Fédérale 1, à Rouen, au maillot frappé du Muguet, le natif de Vire (Calvados) passera sans nul doute à l’Aviva Stadium, dimanche, un nouveau test. Et les Irlandais, à commencer par l’ouvreur Johnny Sexton, s’il est apte à jouer après son choc reçu à la tête contre le Pays de Galles, se feront un malin plaisir d’inonder de chandelles l’ailier français. "On a accès le travail individuel sur la réception des ballons hauts. Les Irlandais mettent beaucoup de pression avec des mecs qui montent et qui viennent poser des problèmes dans le secteur aérien. Ce sera un secteur très important. Il faudra être à la hauteur avec le triangle arrière. On va être beaucoup arrosé", insiste Villière. Mais le Toulonnais a plus d’un atout dans sa besace.