Les organisateurs du Tournoi sont en contact avec la FIR, la fédération italienne, ont-ils déclaré au quotidien anglais The Times. The Guardian, lui, se penche plus sur le match en Irlande qui doit arriver dans deux semaines. "Il y aura de grandes décisions prises dans les prochains jours, notamment sur le match Irlande-Italie" a déclaré Simon Harris, le ministre de la Santé Irlandais. Pour rappel, deux matchs de Pro 14 prévus ce week-end en Italie ont été reportés de même qu'Italie-Écosse dans le Tournoi féminin qui devait se jouer ce dimanche passé. Une décision pourrait donc rapidement être prise vis-à-vis de ces deux matchs.