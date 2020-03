Midi Olympique : Quel est votre ressenti à l'issue de ce revers concédé contre l'Écosse ?

Gaël Fickou : Forcément nous sommes déçus de la prestation et du résultat. On n'a été fébriles, concédé trop de pénalités et commis trop de fautes. Rien n'allait cet après-midi. On n'a pas mis les ingrédients pour les battre. Eux n'ont rien fait d'extraordinaire mais ils ont été réalistes. C'est d'autant plus frustrant.

Est-ce une conséquence directe des bouleversements connus en début de partie ?

G.F. : C'est surtout une accumulation d'erreurs ! Ce n'était pas notre jour. Nous n'avons pas été agressifs, eux si. Des pénalités, des points au pied, le carton rouge, des en-avant, des ballons grattés... Nous n'avons pas été au niveau. C'est un échec et il faut progresser. Tôt ou tard ça devait arriver, il faut désormais se concentrer sur le dernier match car on sait que ce sera très dur. Nous n'étions pas à la hauteur aujourd'hui, il faudra l'être contre l'Irlande.

La victoire aurait-elle été possible sans ce carton rouge ?

G.F. : Évidemment c'est beaucoup plus dur de jouer à 14 qu'à 15. Mais ce n'est pas la seule raison de cette défaite. Pour être honnête, c'est un geste que « Momo » ne doit pas faire. Mais l'Ecossais fait l'impulsion aussi sans être pénalisé...

Quel a été le discours dans le vestiaire après le match ?

G.F. : Nous avons reconnu que nous n'avons pas été à la hauteur. Il faut être juste et ce n'est pas le visage que nous voulons montrer. Quand tu ne t'engages pas autant que lors des trois premiers matchs, tu es sanctionné.

Et les blessés viennent couronner le tout...

G.F. : Sincèrement rien n'allait pour nous aujourd'hui ! Pas de bonus défensif, ni de plaisir sur le terrain et beaucoup de blessés, c'est une journée noire pour nous. Ca nous remet en question. Le titre est encore à portée et il faut se battre jusqu'au bout.

Propos recueillis par Quentin Put