Bernard Le Roux a confié sa joie après la victoire des Bleus au pays de Galles et a révélé avoir un temps pensé à mettre un terme à sa carrière, l'année dernière. Pour son plus grand plaisir : "Ca fait du bien pour le groupe. On voulait confirmer notre bon début. L'équipe a produit un énorme effort et a gagné le match en défense. Je ne l'avais pas dit mais l'an passé j'avais annoncé à ma femme que je voulais arrêter l'équipe de France. Mais pendant la Coupe du monde, j'ai senti que quelque chose était en train de se créer. J'ai dit à ma femme : "Je suis obligé de continuer car je sens que l'on va gagner quelque chose, il y a énormément de talents." Je me sens comme un gamin, je suis excité à chaque match. C'est une équipe qui veut gagner. Nous avons passé des moments très durs pour y arriver. Le grand chelem ? On n'y pense pas. Il y a un prochain match face à l'Ecosse et c'est tout."