Parisse: « Pour ce Tournoi, ça me semble compliqué... »

Comment avez-vous vécu le dernier Italie / France ?

Cette lourde défaite m'a fait mal. Malgré tout, je retiens les performances de notre demi de mêlée (Sam Varney) et notre ouvreur (Paulo Garbisi). Il faut le prendre comme un point de départ et rebondir dessus parce qu'en ce moment, vous avez compris que c'est très compliqué, pour la sélection...

Quel regard portez-vous sur l 'équipe de France ?

L'équipe de France, c'est déjà un très bel état d'esprit. Les joueurs ont plaisir d'être ensemble, ça saute aux yeux et ce n'était pas trop le cas, auparavant. Il y a de l'envie, de la solidarité, énormément de talent et une confiance inébranlable dans les qualités des joueurs ou le projet de jeu.

Quels joueurs français vous ont-ils tapé dans l'oeil, à Rome ?

Antoine Dupont confirme à chaque sortie qu'il a pris une dimension colossale, ces derniers mois. Il pèse énormément dans le jeu de l'équipe de France. Pour moi, Gabin Villière est aussi doté d'immenses qualités. Ces deux joueurs sont ceux m'ayant le plus marqué, lors du dernier match à Rome.

A quoi devront s'attendre les Bleus, à Dublin ?

L'Irlande, c'est un tout autre contexte, une tout autre équipe. Après leur défaite contre Galles, les Diables Verts vont être revanchards. Pour les Bleus, ce ne sera pas la même opposition que l'Italie. Dans les têtes, les Français devront donc être prêts à un énorme défi et éviter tout relâchement, un comportement très latin par nature...

Aurez-vous, un jour, la possibilité de dire adieu à la sélection italienne ?

A ce sujet, le discours est toujours le même. Pour l'instant, ce dernier match n'est pas d'actualité. […] Je suis régulièrement en contacts avec le sélectionneur italien (Franco Smith) et les dirigeants. Toute l'Italie souhaiterait, et moi plus que personne, que je joue un dernier match avec la sélection. Mais je ne peux pas vous donner de date. Pour ce Tournoi des 6 Nations, ça me semble en tout cas très compliqué...